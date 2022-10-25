Вибух біля відділення ФСБ: у Мелітополі 'бавовна' біля бізнес-центру гауляйтера

Відділення ФСБ розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Євгена Балицького.
У захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів вибух у вівторок вранці, 25 жовтня.
Підрив вибухового пристрою стався в районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. На повітря злетіло авто, повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
"Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького", - розповів він.
Уточнюється, що в будівлі також знаходився офіс, який використовували російські пропагандисти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Новій Каховці Херсонської області, захопленої російськими окупантами прогриміли вибухи.
В одному з районів міста в місці прильоту піднімається стовп диму. Відео опубліковано в Telegram.
За інформацією очевидців, у місті спрацювала система протиповітряної оборони окупантів РФ.
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