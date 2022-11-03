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На Росію чекає розпад, війна або відсторонення Путіна від влади в разі гучної перемоги ЗСУ – Гозман

3 листопада 2022, 16:28

Наступником Путіна в Росії можуть призначити нікчемну людину, термін правління якої буде недовгим, вважає російський опозиціонер Леонід Гозман.

На Росію чекає розпад, війна або відсторонення Путіна від влади в разі гучної перемоги ЗСУ – Гозман
Після перемоги ЗСУ наступнику Путіна поставлять завдання вивести війська з України - російський опозиціонер / Колаж 93 ОМБр, скріншоти YouTube

Якщо армії України вдасться добитися гучної перемоги над військами РФ, фронт посиплеться, а окупанти почнуть тікати. У такому випадку очікується або розпад Росії і подальша громадянська війна, або палацовий переворот. Наступнику Володимира Путіна поставлять завдання вивести війська з України і піти на мир. Про це заявив російський опозиційний політик, політолог Леонід Гозман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що блискавичний успіх України на полі бою може призвести до того, що фронт посиплеться, окупанти побіжать, а в Росії почнеться громадянська війна.

"У разі громадянської війни в Росії, поділу на червоних і білих не буде. Якщо ЗСУ доб'ються дуже бурхливого успіху – фронт в Україні посиплеться, а війська РФ в паніці почнуть тікати – може статися розпад РФ. Почнеться війна всіх проти всіх. Приватні армії, окремі території воюватимуть одна з одною. Станеться Апокаліпсис", - вважає Гозман.

За його словами, громадянська війна може супроводжуватися розпадом Росії.

"Може статися розпад Росії, про що ми вже говорили, що супроводжується війною всіх проти всіх. Всю країну заллють кров'ю, буде дуже страшно. Особливо в умовах, коли у держави є ядерна зброя", - зазначив експерт.

Крім того, він назвав альтернативний варіант розвитку подій. У Кремлі може статися палацовий переворот - наступником Путіна призначать людину, яка повинна буде вивести війська з України і піти на мир. Однак її правління триватиме недовго.

"Другий варіант передбачає палацовий переворот. Призначать якусь нікчемну людину наступником. Йому поставлять завдання - відвести війська з України і якось спробувати примиритися. Правління її буде коротким. Далі з'явиться інший політик. З часом Росія зможе повернутися до нормального життя, але це буде не відразу", - підкреслив Леонід Гозман.

Нагадаємо, російський опозиціонер Гозман казав, що план Путіна щодо війни проти України провалився. На думку політика, війська РФ можуть остаточно посипатися, коли відчують безсилля і нездатність утримати фронт. Не обов'язково це буде пов'язано з перемогою ЗСУ на якійсь конкретній ділянці бойових дій.

Також Гозман вважає, що армія України вже веде бойові дії на території Росії - у прикордонних Курську та Бєлгороді.

Як вважає опозиціонер, такі дії вкладаються в логіку війни. У російських містах знаходяться військові бази, які періодично знищуються.

Дивіться повну версію інтерв'ю Леоніда Гозмана Главреду

Інші новини:

ЗСУ Володимир Путін Леонід Гозман війна Росії та України
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