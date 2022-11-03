"Уламки розлетілися на два квартали": ЗСУ знищили базу ФСБ у Мелітополі

ЗСУ знищили базу ФСБ у Мелітополі/ Telegram Федоров, УНІАН

Українські військові знищили базу російських окупантів у Мелітополі вранці 3 листопада. Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів деталі ранкової "бавовни" у тимчасово окупованому місті.

За його словами, вибух був такої сили, що уламки будівлі і техніки окупантів розлетілися на два квартали. Про вибух Федоров повідомив у Telegram.

Він розповів, що удар по базі окупантів, яку ті облаштували на заводі "Рефма", відбувся близько 05:00 3 листопада. Частину приміщення заводу було зруйновано.

Після цього він опублікував фото з наслідками "бавовни" і зазначив, що ранкова погода у Мелітополі була "явно не на користь окупантів".

Наслідки вибуху у Мелітополі/ Telegram Федоров

В ефірі телемарафону мер розповів, що вибух відбувся на одній із трьох баз окупантів у місті. Він зазначив, що у цехах захопленого заводу загарбники розміщували військову техніку. Крім того, у зазначених приміщеннях розміщувалися співробітники ФСБ.

"Приблизно о 6-й ранку там почалися вибухи. Три верхні поверхи офісної будівлі майже повністю знищені. Ангар, де була основна техніка, це понад 80 одиниць, майже повністю зруйнований. На жаль, це не єдина база, яку використовують рашисти на території нашого міста, і можна сказати, що Мелітополь – це військова база рашистів", – розповів Федоров.

Він додав, що вибух був такої сили, що уламки розлетілися на два квартали.

Вибух у Мелітополі/ Telegram Федоров

Після цього окупанти перекрили нижню частину міста Мелітополь. Місцевих жителів не пускають близько до місця інциденту.

Раніше повідомлялося, що вранці у четвер, 3 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у місці розташування російських окупаційних військ. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ведеться підрахунок утилізованих російських загарбників.

Нагадаємо, 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. Повідомлялося, що поблизу місця вибуху розташовується відділення рашистської ФСБ.

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