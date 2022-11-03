Заморожена війна в Україні чи зупинка поставок зброї: чим для нас небезпечний конфлікт на Середньому Сході

Експерт пояснив небезпеку для України від конфлікту на Середньому Сході/ Главред, Генштаб ЗСУ, Reuters

Нещодавно Саудівська Аравія заявляла, що Іран збирається напасти на неї та Ірак. Зазначалося, що таким чином Іран хоче відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають уже понад місяць. Якщо на Середньому Сході розгориться ще одна війна, це може вдарити і по Україні.

Про це розповів експерт з питань міжнародної політики і Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що ескалація на Середньому Сході може стати серйозним ударом по Заходу, адже там не готові воювати на два умовних фронти.

Проте Захід, на думку експерта, не буде прямо втягуватися у новий конфлікт. А щодо надання допомоги, то для західних країн у пріоритеті може залишитися Україна, вважає Куса.

Проте для України можуть бути і серйозні негативні наслідки. Зокрема, наслідком для нас може бути скорочення військової та фінансової допомоги. Але є ще більша небезпека – ризик замороження війни в Україні. Якщо війну "поставлять на паузу", цим може скористатися Росія, щоб виторгувати собі перевагу.

"Для України це буде неприємно, тому що це може призводити до скорочення військової, фінансової допомоги. А також до того, що країни Заходу, якщо ситуація на Сході вийде з-під контролю, захочуть заморозити війну в Україні. І цим скористається Росія, яка буде пропонувати свої послуги щодо Ірану в обмін на компроміс з боку України", – пояснює експерт.

Війна на Середньому Сході може бути невигідна і Росії. Для країни-агресорки РФ Іран зараз є "сірим" каналом поставок озброєння, за допомогою якого вони можуть діставати потрібну зброю в обхід санкцій.

Проте все-таки Росія була б рада, якби Захід був максимально розпорошеним.

"Але Росія вміє працювати в хаосі. І їм дуже хотілося б, щоб захід був максимально розтягнутий, а його можливості максимально розпорошилися", – зазначає експерт.

Надання Іраном зброї для Росії

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував удари російських окупантів по мирних громадянах України з використанням іранських безпілотників. Він заявив про те, що не довіряє керівництву Ірану. Президент зазначив, що Іран заперечує поставки ракет і безпілотників для Росії, незважаючи на наявні докази.

Пізніше в Ізраїлі заявили, що мають багато доказів того, що країна-агресорка Росія використовує в Україні саме іранські дрони. Ізраїльська влада готова надати ці докази, щоб викрити брехню Ірану, наголосив президент Ізраїлю.

Експерт Ілія Куса зазначав, що ситуація з загрозою атаки Іраном цілей в Саудівській Аравії не вплине на постачання зброї Росії для війни проти України. Росіяни довго домовлялися з Тегераном, співпрацю навряд чи буде розірвано. До того ж в іранській державі вважають, що сприянням Москві вони протидіють США. Спільна робота Ірану і РФ може припинитися тільки в разі погіршення відносин двох держав.

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