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У США запропонували Україні відмовитись від територій: Подоляк жорстко розніс такий заклик

3 листопада 2022, 14:26

Якщо Росія переможе у війні, доведеться жити у світі, де право визначитимуть ті, у кого є ядерна зброя.

Михаил Подоляк, Чарльз Купчан
У США запропонували Україні відмовитись від територій – Подоляк жорстко відповів/ Офіс президента України, Twitter Charles Kupchan

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відреагував на пропозицію "відмовитися від своїх територій заради миру", яку озвучив колишній старший директор у справах Європи в Раді національної безпеки Білого дому Чарльз Купчан. Свій матеріал, у якому йшлося про таку "ідею", Купчан опублікував у виданні The New York Times.

Подоляк наголосив, що перемога Путіна у війні проти України означала б подальше життя у джунглях, де право визначатимуть ті країни, які матимуть ядерну зброю.

"Україна може виграти, це небезпечно. Час змусити її до відмови від територій" – фантастична пропозиція пана Купчана в The New York Times. Запевню автора: якщо Путін переможе, світ не стане безпечнішим. Вам не сподобається жити в джунглях, де право визначають не закони, а наявність ядерної зброї", – наголосив Подоляк у Twitter.

Купчан запропонував "віддати території заради миру"

У своїй статті Купчан висловлював думку, що нібито Сполучені Штати повинні змусити Україну чимшвидше сісти за стіл переговорів. Він заявляв, начебто перемога України у війні та деокупація своїх територій можуть призвести до нової світової війни.

Автор статті зазначив, що спроба Путіна захопити і підкорити Україну і так уже провалилася. Тому, мовляв, не потрібно доводити до повної поразки Росії.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що президент РФ Володимир Путін уже викладає на стіл свої останні козирі. Він намагався підірвати дух українців ударами по енергооб’єктах, щоб позбавити їх світла і води. Проте українці дуже об’єднані, тому це на них не вплинуло. Путін уже загнаний у глухий кут, і тому він намагається налаштувати світ проти України.

Нагадаємо, раніше Подоляк розніс Путіна, який клянчить перемовини в України. Він зазначив, що Путін знову "пропонує" Києву нібито "перемовини" для того, щоб добитися визнання анексії українських територій. Росія нагадує ігромана, якому пощастило, проте після ходу ва-банк він програв. Хворобливі залежності добре лікують Збройні сили України.

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