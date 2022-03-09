"Тату, нам треба забиратися з України?": Зеленський розповів, чому не поїхав і як реагує сім'я

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому досі не поїхав з країни і як до цього рішення ставиться його сім'я.

В інтерв'ю Bild президент сказав, що його діти кажуть, що він повинен залишитися тут.

"Вони (сім'я - ред.) пишаються мною. Вони пишаються тим, що ми українці. Вони розуміють, що я міг уже втекти або бути в безпеці. Але вони мене розуміють і підтримують моє рішення. Тому що це рішення для нашої країни. Вони хочуть, щоб Київ залишався сильним", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що як люди, вони, звичайно, турбуються.

"Найгірше, що могло статися, вже сталося. У нас війна, Росія проти України. Стільки людей вже загинуло. Країна зруйнована. Що ще гірше може трапитися з людьми, які втратили своїх дітей? Але ми віримо в майбутнє. Ми не здамося, ми не продамо нашу землю", - підкреслив лідер України.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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