Зеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з Києва

Президент відмовився від пропозиції виїхати за межі України.
Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, чому не поїхав з Києва під час вторгнення Росії в Україну.
В інтерв'ю ABC News президент відповів, що є обраним українським народом президентом і тому не планує залишати країну навіть через небезпеку свого життя.
Так, на питання чи пропонували Зеленському евакуюватися з сім'єю після початку повномасштабного вторгнення РФ, президент відповів ствердно.
"Так, мені пропонували... було багато інформації про те, що були послані спеціальні групи, щоб убити мене і мою сім'ю", – повідомив він.
При цьому він зазначив, що відмовився від пропозиції виїхати.
"Я сказав ні, тому що як я можу це зробити? Я - громадянин своєї країни, я - обраний цими людьми президент", - підкреслив Зеленський.
Також глава української держави зауважив, що хотів би, щоб для України все закінчилося "як в американських фільмах – хепі-ендом".
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Війна в Україну 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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