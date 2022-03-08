Зеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з Києва

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, чому не поїхав з Києва під час вторгнення Росії в Україну.

В інтерв'ю ABC News президент відповів, що є обраним українським народом президентом і тому не планує залишати країну навіть через небезпеку свого життя.

Так, на питання чи пропонували Зеленському евакуюватися з сім'єю після початку повномасштабного вторгнення РФ, президент відповів ствердно.

"Так, мені пропонували... було багато інформації про те, що були послані спеціальні групи, щоб убити мене і мою сім'ю", – повідомив він.

При цьому він зазначив, що відмовився від пропозиції виїхати.

Реклама

"Я сказав ні, тому що як я можу це зробити? Я - громадянин своєї країни, я - обраний цими людьми президент", - підкреслив Зеленський.

Також глава української держави зауважив, що хотів би, щоб для України все закінчилося "як в американських фільмах – хепі-ендом".

читайте такожЗеленський: вина За кожну смерть в Україні лежить на Росії, але відповідальність за це-на Заході

Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також: