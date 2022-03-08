"Ми не готові до ультиматуму": Зеленський розповів про можливі компроміси щодо Криму і Донбасу

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, у питанні вимог РФ щодо Донбасу та Криму можливий компроміс.

В інтерв'ю ABC News глава держави зазначив, що для нього важливо, як будуть жити на Донбасі люди, які бажають бути у складі України.

"Мені цікаво, що думають бачать себе громадянами Російської Федерації. Однак ми повинні обговорювати це питання", - цитує Зеленського сайт ОП.

"Так само, як компроміси в питанні Криму. Ми не можемо визнати, що Крим – це територія Росії. Думаю, РФ буде складно визнати, що це територія України. Думаю, ми досить розумні, щоб вирішення цих двох питань не викликало будь-яких революцій всередині суспільств, щоб цим рішенням були задоволені люди: і ті, хто живе на тих територіях, і ті, хто живе в Україні", – заявив президент.

читайте такожЗеленський: вина За кожну смерть в Україні лежить на Росії, але відповідальність за це-на ЗаходіЗеленський підкреслив, що для вирішення всіх цих питань президенту Росії Володимиру Путіну необхідно почати вести прямий діалог.

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"Народ, який мене обрав, не готовий до капітуляції, ми не готові до ультиматуму. Але ми можемо дискутувати з Росією з приводу майбутнього Криму і Донбасу", – додав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

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