"Ми будемо битися до кінця і не здамося": потужне звернення Зеленського до парламенту Великобританії

Володимир Зеленський подякував Британії і "всю цивілізацію великих країн" за підтримку.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до британської Палати громад чітко заявив пріоритети України у війні з Росією.
Президент заявив готовність українців боротися з агресором до переможного кінця.
Також він висловив надію на подальшу підтримку Лондона в протистоянні РФ.
"Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця. Ми будемо битися на морях, будемо битися в повітрі. Будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в полях, лісах, на узбережжях, в містах і селах, на вулицях... Ми будемо битися всюди. І ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою, з цивілізацією, з підтримкою вашої, за яку ми вдячні і на яку ми розраховуємо", – заявив Зеленський.
Що ще сказав Зеленський
- Зеленський попросив посилити санкції проти Росії.
- Володимир Зеленський подякував Британії за підтримку,"і я окремо вдячний тобі, Борисе, мій друг".
- Зеленський просить визнати РФ державою-терористом і"знайти спосіб зробити українське небо безпечним".
- За час війни загинули 50 дітей. П'ятдесят великомучеників. Це страшно... порожнеча-замість 50 всесвітів, які могли б жити, їх просто забрали.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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