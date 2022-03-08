"Ми будемо битися до кінця і не здамося": потужне звернення Зеленського до парламенту Великобританії

Володимир Зеленський / Reuters

Президент Володимир Зеленський у зверненні до британської Палати громад чітко заявив пріоритети України у війні з Росією.

Президент заявив готовність українців боротися з агресором до переможного кінця.

Також він висловив надію на подальшу підтримку Лондона в протистоянні РФ.

"Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця. Ми будемо битися на морях, будемо битися в повітрі. Будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в полях, лісах, на узбережжях, в містах і селах, на вулицях... Ми будемо битися всюди. І ми не здамося. Звичайно, з вашою допомогою, з цивілізацією, з підтримкою вашої, за яку ми вдячні і на яку ми розраховуємо", – заявив Зеленський.

Що ще сказав Зеленський

Зеленський попросив посилити санкції проти Росії.

Володимир Зеленський подякував Британії за підтримку,"і я окремо вдячний тобі, Борисе, мій друг".

Зеленський просить визнати РФ державою-терористом і"знайти спосіб зробити українське небо безпечним".

За час війни загинули 50 дітей. П'ятдесят великомучеників. Це страшно... порожнеча-замість 50 всесвітів, які могли б жити, їх просто забрали.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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