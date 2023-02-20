Очікуваний усіма наступ РФ все ще може відбутися - Резніков

Міністр оборони України заявив, що Україна готова до наступу РФ і готується до контрнаступу.

Наступ РФ може ще відбутися / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти накопичують свої сили і намагаються проявляти ініціативу. Наступ РФ, на який всі так очікують, може все ще статися. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Forbes.

Він також акцентував на тому, що Україна готова до нових атак ворога і також нарощує сили для потужного контрнаступу.

"Справжнього наступу, із застосуванням танків і артилерії, ми ще не бачили. Але вони демонструють потенціал на півдні, і очікуваний наступ усіх все ще може відбутися ... Зараз йде процес накопичення ресурсів з обох сторін. Кожна сторона готова проявити ініціативу, і ми чекаємо. Ми готові до наступу росіян і готуємо контрнаступ", - сказав Резніков.

відео дня

Ключовою метою України Резніков називає звільнення всіх захоплених територій і притягнення до відповідальності всіх винних у вбивствах українців.

"Ми віримо, що разом з усім цивілізованим світом ми зможемо це зробити. Минулого року ми довели, що Україна здатна не тільки зупинити російську армію, а й перемогти її", - додав міністр.

Новий наступ РФ на Україну

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали свій новий наступ в Україні. Український гарант підкреслив, що російські атаки вже відбуваються на декількох напрямках.

Президент наголосив, що українські військові зможуть чинити опір наступу Росії до тих пір, поки не з'явиться можливість контрнаступати. Але, в цей же час, Заходу необхідно надати більше військової допомоги.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські окупанти можуть знову піти в наступ на Харків і Куп'янськ. Українські захисники відстежують всі дії противника і в разі атаки окупантів готові до відповіді.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів – зараз вже 190. Це може свідчити про ймовірну підготовку нової атаки на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Інші новини: