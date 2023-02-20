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"Вершина нашої мрії": Ігнат розповів, яка зброя знищить окупантів та наблизить Україну до перемоги

20 лютого 2023, 19:40
Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що перш за все Україні потрібне високоточне далекобійне озброєння різних видів.
F-16, Юрий Игнат
Ігнат розповів, яка зброя наблизить Україну до перемоги / Вікіпедія, Командування Повітряних сил України

Для прискорення перемоги України над країною-агресоркою Росією, українській армії необхідно мати високоточну далекобійну зброю різних видів, а також системи протиповітряної оборони. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібна високоточна, далекобійна зброя різних типів. Це стосується артилерії й оперативно-тактичних комплексів. Також системи ППО", - сказав Ігнат.

Він також нагадав, що деякі українські військові вже проходять навчання у різних країнах, включаючи США, де вони отримують досвід з використання систем Patriot.

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"Вершина нашої мрії – це літаки. Зрозуміло, що саме багатоцільові винищувачі – це теж далекобійна, маневрена та мобільна зброя, яка може виконувати безліч завдань: як охороняти повітряний простір від повітряних атак, збивати ракети, Shahed, – все, що є повітряними цілями, крім балістики, так і завдавати ударів на далекі відстані по наземних цілях і тим самим допомогти українським військам швидко деокупувати наші території", - наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

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