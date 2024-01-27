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Відступили з величезними втратами: полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом

Юрій Берендій
27 січня 2024, 11:58
Полковник ЗСУ зазначив, що за умови належного забезпечення снарядами, Сили оборони України зможуть продовжити звільнення території України від ворога.
Відступили з величезними втратами: полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом
Полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом / 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська зробили спробу провести наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Однак Сили оборони Украхни нанесли вогневе ураження по місцях скупчення противника і ворог відмовився від своїх намірів наступати. Про це повідомив командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ, полковник Сергій Сідорін у ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається складною. Противник зосередив основні зусилля на населених пунктах: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. За минулу добу ЗСУ відбили вісім спроб проведення штурмових дій противника. Також було виявлено декілька місць накопичення ворога. Армія РФ намагалася розпочати наступ, але за допомогою БПЛА ворога було виявлено та нанесено вогневі ураження артилерійськими підрозділами. Окупанти зазнали втрат та відмовились від своїх наступальних дій", - розповів Сідорін.

За його словами, 4-та бригада оперативного призначення "Рубіж" успішно проводить операції зі знищення противника, як на його підході до позицій Сил оборони України, так і в місцях їх накопичення.

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Крім того, він відзначив, що російське командування стало активніше застосовувати броньовану техніку в ході наступальних дій на Бахмутському напрямку. Офіцер вказує на те, що це перш за все пояснюється відстуність успіху ворожих сил в ході бойових дій на цьому напрямку та погіршенням погодніх умов.

"Вибори в РФ наближаються, успіхів та масштабних захоплених територій противник не має. Тому для захоплення декількох сотень метрів, покласти декілька сотень життів військовослужбовців разом з технікою, є нормою для окупантів", - зазначив він.

Офіцер також повідомляє про те, що в районі Бахмуту російське командування застососує різні підрозділи, зокрема повітряно-десантні, мотопіхотні війська, підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та бойові формування, які складаються із мешканців тимчасово окупованої Луганщини.

"Також серед підрозділів РФ спостерігаються громадяни іноземного походження, це емігранти або заробітчани. Їм пропонують російське громадянство і після отримання паспорта вони направляються на фронт", - сказав він.

Також полковник ЗСУ зазначив, що відновлення наступальних операцій у 2024 році, зазначивши, що звільнення нашої території напрямку залежить від кількості боєприпасів, яка надходить до підрозділів.

"Чим більше буде боєприпасів і засобів для ведення бойових дій, тим менше буде втрат. Питання, чи готові ми зараз проводити наступальні дії, з обмеженим постачанням і чи готові до таких втрат", - сказав Сідорін.

Він додав, що зараз важливо стабілізувати виробництво зброї. Коли буде налагоджена підтримка, достатня кількість озброєння, мобілізаційний потенціал та сприятливі умови, тоді можна активно розпочати бойові та наступальні дії.

"На даний час на нашому напрямку ми стоїмо в активній обороні та не даємо противнику просуватися. Ми знищуємо резерви, які ворог накопичив, це оптимальний варіант ведення бойових дій", - резюмував він.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними майора запасу НГУ Олексія Гетьмана, російські сили можуть щомісяця доставляти на всю лінію фронту від 70 до 75 танків.

Російська сторона намагається відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку, повідомив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

За даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони України успішно відбивають атаки російських окупантів у районі Куп'янська, Сватового, Кремінної та Бахмута.

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