Війська РФ намагаються просунутися під Куп'янськом і Бахмутом: в ISW розкрили деталі

Збройні сили вогнем артилерії та безпілотниками стримують атаки окупантів Росії у районі Синьківки на Куп'янському напрямку, вважають аналітики ISW.

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ЗСУ відбивають атаки російських окупантів на декількох напрямках - аналітики / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

Сили оборони України відбивають атаки російських окупантів у районі Куп'янська, Сватового, Кремінної та Бахмута. Пропагандисти агресора Росії заявляють про "просування" загарбників, проте жодних підтверджень такої інформації немає. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ ведуть із військами РФ позиційні бої в районі Куп'янська, Сватового та Кремінної. Підтверджень щодо змін лінії фронту на цій ділянці немає.

Куп'янський напрямок

Згідно з оцінкою аналітиків, позиційні бої йшли на північному сході і сході від Куп'янська Харківської області у районі Синьківки, озера Лиман і Петропавлівки, а також на захід і південний захід від Кремінної в районі Терного і Серебрянського лісництва.

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Також у звіті сказано, що так званий російський воєнкор із посиланням на підписника з Синьківки повідомив про стримування артилерією і безпілотниками ЗСУ просування загарбників в даному районі.

Бахмутський район

Американські експерти вважають, що в районі Бахмута змін лінії фронту також не було. Представники окупантів повідомляли про просування в районі Веселого, Кліщіївки та Курдюмівки, але візуальних підтверджень цьому немає.

У районі Бахмута йдуть позиційні бої. Там діють 98-а і 106-а дивізії ВДВ і Північного флоту російських загарбників.

Війна Росії проти України

ЗСУ просунулися поблизу Бахмута, зазначили в Інституті вивчення війни. Російські загарбники, в свою чергу, намагаються просунутися до Богданівки і захопити Часів Яр.

Українські бійці просунулися під Куп'янськом, повідомили аналітики ISW. За їхніми даними, сили оборони України досягли просування в південно-східному напрямку від міста.

Ворог почав наступ на новому напрямку під Авдіївкою, вважає військовий аналітик, співзасновник проекту DeepStateMap Роман Погорілий. За його словами, тепер ворожі сили намагаються атакувати в напрямку Очеретиного. Спроби захоплення Авдіївки тривають.

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