Війська РФ намагаються просунутися під Куп'янськом і Бахмутом: в ISW розкрили деталі

Сили оборони України відбивають атаки російських окупантів у районі Куп'янська, Сватового, Кремінної та Бахмута. Пропагандисти агресора Росії заявляють про "просування" загарбників, проте жодних підтверджень такої інформації немає. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.
У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ ведуть із військами РФ позиційні бої в районі Куп'янська, Сватового та Кремінної. Підтверджень щодо змін лінії фронту на цій ділянці немає.
Куп'янський напрямок
Згідно з оцінкою аналітиків, позиційні бої йшли на північному сході і сході від Куп'янська Харківської області у районі Синьківки, озера Лиман і Петропавлівки, а також на захід і південний захід від Кремінної в районі Терного і Серебрянського лісництва.
Також у звіті сказано, що так званий російський воєнкор із посиланням на підписника з Синьківки повідомив про стримування артилерією і безпілотниками ЗСУ просування загарбників в даному районі.
Бахмутський район
Американські експерти вважають, що в районі Бахмута змін лінії фронту також не було. Представники окупантів повідомляли про просування в районі Веселого, Кліщіївки та Курдюмівки, але візуальних підтверджень цьому немає.
У районі Бахмута йдуть позиційні бої. Там діють 98-а і 106-а дивізії ВДВ і Північного флоту російських загарбників.
Війна Росії проти України
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута, зазначили в Інституті вивчення війни. Російські загарбники, в свою чергу, намагаються просунутися до Богданівки і захопити Часів Яр.
Українські бійці просунулися під Куп'янськом, повідомили аналітики ISW. За їхніми даними, сили оборони України досягли просування в південно-східному напрямку від міста.
Ворог почав наступ на новому напрямку під Авдіївкою, вважає військовий аналітик, співзасновник проекту DeepStateMap Роман Погорілий. За його словами, тепер ворожі сили намагаються атакувати в напрямку Очеретиного. Спроби захоплення Авдіївки тривають.
Інші новини:
- Кремль отримав потужний удар в Україні: у Путіна вловили небезпечну тенденцію - ГУР
- Ракети могли дати Україні: США зібралися утилізувати сотні ATACMS - Newsweek
- Росія готує нові удари: в Укренерго оцінили загрозу колапсу