Ситуація складна: ворог застосував нову тактику і перейшов в наступ - офіцер ЗСУ

За словами військового, росіяни застосували нову тактику для наступу на Бахмутському та Сіверському напрямках, а також активізували використання безпілотників.

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Росіяни застосували нову тактику на стратегічному напрямку / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, mil.ru

Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні операції в районі Бахмута на Донеччині. Водночас ворог змінив тактику ведення бойових дій на цьому напрямку фронту. Про це повідомив керівник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича старший лейтенант Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська застосовують нову тактику з початку поточного тижня в наступальних діях на Бахмутському та Сіверському напрямках. Суть нової тактики росіян, як зазначає офіцер, полягає в активному застосуванні на полі бою броньованих машин та танків.

"Буквально цього тижня противник почав уже долучати до піхотних штурмових дій техніку, застосовує, зокрема, і важке озброєння, таке як танки. Також використовує бойові броньовані машини — виводить їх безпосередньо на поле бою. Тобто є в нього зміна тактики. Тактика під час ворожих наступів залежить багато в чому від ландшафту території населеного пункту. Ворог застосовує штурмові піхотні групи, однак, якщо дозволяє місцевість, може вже використовувати і техніку", — заявив Олег Калашніков. відео дня

Окремо офіцер відзначив, що окупанти почали активно використовувати різні типи безпілотників на лінії зіткнення, зокрема бойові, розвідувальні, а також дрони зі скидами.

Крім того, Калашніков додає, що російські війська продовжують регулярно обстрювати позиції Сил оборони України з артилерії. Водночас, українські військові відповідають ворогу тим же.

"На сьогодні ситуація досить непроста, бойові дії є. На деяких ділянках противник намагається десь нас просунути, "прощупати", однак йому це не вдається. Усі контратаки його відбиваються", — підсумував Олег Калашніков.

Бойові дії в районі Бахмуту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, майор запасу НГУ Олексій Гетьман повідомив, що за його даними, російські сили можуть щомісяця постачати на всю лінію фронту від 70 до 75 танків.

Російська сторона намагається відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку шляхом постійних штурмів. Про це повідомив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

Як повідомили в американському Інституті вивчення війни, Сили оборони України активно відбивають атаки російських окупантів у районі Куп'янська, Сватового, Кремінної та Бахмута. Незважаючи на заяви пропагандистів Росії про "просування" їхніх військ, жодних підтверджень цієї інформації не надійшло.

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