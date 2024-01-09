Постійно отримують підкріплення: окупанти змінили тактику під Бахмутом

Росіяни роблять всі спроби повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку і постійно проводять штурми. Про це розповів сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич в ефірі телеканалу "Еспресо".
За словами військового, 92-га окрема штурмова бригада разом з іншими бригадами працюють на південному напрямку Бахмута і зараз перебувають в активній обороні. Він стверджує, що ворог не має ніяких тактичних або територіальних успіхів, а Сили оборони роблять все необхідне для того, щоб росіяни не просунулися вперед.
Однак при цьому, окупантам вдалося накопичити достатню кількість сил і засобів для того, щоб штурмувати українські позиції в районі Бахмута. Крім іншого, ворог постійно отримує підкріплення і активно розвиває дрони.
"Противник намагається змінювати тактику, більше застосовуючи дронів. Тобто, якщо раніше попереду була піхота і техніка, то зараз дрони стають першими. Росіяни зараз роблять ставку на БПЛА", - повідомив він.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, після паузи для накопичення техніки і резервів, російські загарбники пішли на позиції Сил оборони поблизу Кринок. Українським морпіхам вдалося відбити величезний штурм. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі.
Також, захисники України на Лівому березі Дніпра в Херсонській області розширюють плацдарм. Воїни відбили черговий штурм і закріплюються на нових рубежах. Про це повідомив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген дикий в інтерв'ю Radio NV.
Крім іншого, російські окупанти вже три місяці ведуть наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, однак досягти значного просування їм не вдалося. Війська РФ втратили тисячі солдатів і понад 400 одиниць військової техніки. Окупанти як і раніше далекі від захоплення Куп'янська та Авдіївки.
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