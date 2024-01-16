Росія стягує війська та техніку під Бахмут: майор розповів про ситуацію на лінії фронту

Всі ці заяви про масовані наступальні дії не мають під собою військового підґрунтя, вважає експерт.

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Росія стягує техніку та армію / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Майор запасу НГУ Олексій Гетьман повідомив, що росіяни можуть щомісяця постачати на всю лінію фронту 70-75 танків.

"Суттєво прорватись на окремих ділянках фронту росіяни сьогодні не можуть. Втім, потужно тиснути вони все ж спроможні. До прикладу, під Бахмутом росіяни зосередили понад 80 тис. особового складу й продовжують посилювати угруповання. На інших ділянках фронту вони теж накопичують живу силу. Однак техніку вони бережуть краще й намагаються не зосереджувати в одному місці великої кількості техніки. До того ж тих самих танків вони можуть постачати лише 75 одиниць на місяць", - розповів Гетьман в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами Гетьмана, росіяни з усіх сил намагаються показати якісь переможні результати до виборів президента у березні. Всі ці заяви про масовані наступальні дії не мають під собою військового підґрунтя.

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"Це більше політичні заяви. Адже всі ми знаємо, що у березні в Росії пройдуть президентські вибори. Тому їм потрібен хоч якийсь переможний результат показати до цих виборів. Або ж, якщо не вдасться щось захопити, то хоча б вигадати якусь перемогу для російського населення", - додав він.

Ситуація на фронті: РФ готує наступ

Нагадаємо, що у двох громадах Харківщини оголосили повну евакуацію. Повну евакуацію проводять через погіршення безпекової ситуації у Куп'янському районі. Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 - діти.

Росіяни готують масштабний наступ у лютому. Олександр Коваленко заявив, що масштабна та відчайдушна нова хвиля наступу противника на певних ділянках фронту може відбутися на Авдіївському напрямку вже найближчим часом.

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак розкрив, де росіяни готують наступ. Російські загарбники намагаються зробити все, аби здобути бодай маленьку перемогу. Дуже гаряче на всій східній лінії фронту.

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