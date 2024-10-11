Відправка військ КНДР в Україну: чи може Захід також піти на такий крок – Бадрак

Захід і НАТО уникають прямого військового зіткнення з Росією, сказав експерт.

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Війська КНДР в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак розповів, якою може бути відповідь Заходу та Південної Кореї, якщо війська КНДР почнуть воювати в Україні відкрито.

"Південна Корея навряд чи безпосередньо постачатиме Україні зброю, навіть після відправки військ КНДР на війну. Через треті країни - можливо. Наприклад, за гроші Євросоюзу Південна Корея може постачати реактивну артилерію або артилерійські системи. Також у Сеула є дуже потужні лазерні системи протидії безпілотникам", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Південна Корея може збільшити фінансову допомогу Україні, і це цілком імовірно. Також можливе постачання техніки подвійного призначення, наприклад, машин розмінування та іншого, що можна віднести до гуманітарної допомоги.

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"А от щодо поставок зброї напряму є великі сумніви, бо Південна Корея зараз сама перебуває в нестабільному стані через розхитування ситуації Північною Кореєю та розгортання "осі зла". Тому Сеул намагатиметься маневрувати", - додав Бадрак.

Військовий експерт також підкреслив, що реакція Заходу стримується шантажем Кремля, зокрема, ядерним. І поява північнокорейського підрозділу на боці російської армії в Україні розглядатиметься західними країнами просто як політичний крок і маневр. Тому від них навряд чи можна чекати дзеркальної відповіді, тобто відправки контингентів їхніх військ в Україну.

"Це неможливо, і ми цього не побачимо. Тому що Захід і НАТО уникають прямого військового зіткнення з Росією. Вони надсилають нам значні кошти та військові ресурси, щоб не брати безпосередньої участі у війні. Згадайте, як негативно всередині НАТО сприйняли заяву президента Франції Макрона про можливість відправки французьких військовослужбовців, навіть інструкторів, в Україну. У НАТО найбільше бояться прямого зіткнення з РФ", - наголосив він.

"Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочко заявив, якщо регулярні війська Північної Кореї перекинуть в Україну, щоб вони воювали на боці Росії, це буде вигідно не тільки диктатору Путіну, але й Кім Чен Ину.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що КНДР, ймовірно, відправила своїх військових до окупованих Росією регіонів України для підтримки її військових дій.

В той же час, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко вважає, що присутність військових Північної Кореї в Донецькій області пов'язана з використанням зброї з КНДР. Низькоякісна корейська зброя потребує контролю.

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