Стане суттєвою загрозою: Тимочко назвав мету відправлення солдат КНДР в Україну

Підготувати своє військо Кім Чен Ин може на якійсь війні, тому він і заглядається на російську армію.

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Експерт пояснив значення відправки військ в Україну для КНДР / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Ні для кого не секрет, що КНДР бере активну участь у війні проти України - їхні офіцери вже перебувають на окупованих територіях і навіть потрапляють під удари ЗСУ. А половина боєприпасів, які росіяни застосовують на фронті, надійшла їм з Північної Кореї.

Якщо складеться така ситуація, що регулярні війська Північної Кореї перекинуть в Україну, щоб вони воювали на боці Росії, це буде вигідно не тільки диктатору Путіну, але й Кім Чен Ину, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочко в коментарі 24 Каналу.

Експерт звертає увагу, що поки що північнокорейські військові – це парадно-маршова армія, яка не була обкатана у бойових діях. А от головний супротивник Кім Чен Ина – Південна Корея – оснащена набагато крутішою армією та володіє зброєю натівського зразка.

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"Підготувати своє військо Кім Чен Ин може на якійсь війні, тому він і заглядається на російську армію. Перші експерти з КНДР, які з'являються в її лавах, це ґрунт для того, щоби, на жаль, залучити в більшій кількості північнокорейських військових",– зауважив він.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

І абсолютно не важливо північнокорейському диктатору, що його військові можуть стати "м'ясом для штурмів". Все що потрібно лідеру КНДР, як вважає Тимочко - підготовка не стільки солдатів, скільки командного складу, навченого воювати в реальних умовах війни. Головне, щоб вони вміли проводити ефективні військові операції.

"Тому КНДР намагатиметься вливати свої війська в російську армію, тим паче, що історично Північна Корея мала тісний воєнний зв'язок з Радянським Союзом, і велика кількість фахівців звідти проходила службу в радянській армії.Тому потрібно до цього поставитись надзвичайно серйозно. Хоча північнокорейські солдати, як бойова одиниця, не достатньо досвідчені та підготовлені, але якщо тенденція щодо взаємодії Росії і КНДР продовжиться, це стане суттєвою загрозою",– наголосив Іван Тимочко.

НАТО і інша сторона / Инфографика: Главред

КНДР у війні з Україною - що відомо

Влітку Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір. Про яку взаємодопомогу домовились диктатори також розповів Главред.

Окрім цього, Кім Чен Ин надіслав Путіну військових. На окупованих територіях України позаду російських ліній вони надають сприяння окупантам у роботі з установками для ракет KN-23.

Також Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині, там були боєприпаси з КНДР. Такі успішні ураження створюють серйозні логістичні проблеми для РФ.

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