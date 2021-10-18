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Скасування переведення годинників в Україні: спікер Ради пояснив, коли це може статися

18 октября 2021, 15:34

Дискусія про встановлення в Україні єдиного часу повинна бути піднята після того, як в країні переведуть стрілки годинника на зимовий час.

Переведення годинників на зимовий час 2021 Україна
В Україні можуть скасувати перехід на літній час взимку / Фото novyny . live

Україна повинна повернутися до питання переведення годинників та врешті-решт схвалити рішення залишитися на так званому "зимовому часі". Відповідну заяву зробив новоспечений спікер парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу 18 жовтня.

За його словами, дискусія про встановлення в Україні єдиного часу повинна бути піднята після того, як в країні переведуть стрілки годинника на зимовий час 31 жовтня.Проте її треба підіймати у сукупності з рішеннями Європейського Союзу.

За словами голови парламенту, основним фактором на користь ухвалення скасування літнього часу – біологічні ритми українців. "Всі можемо відчувати, що ця зміна часових рамок ніякої логічно доведеної економії, окрім пошкодження біоритмів і здоров'я людини, не принесла", – сказав він.

"Почекаймо переведення України на зимовий час і тоді продовжимо дискусію щодо цього питання", – підсумував голова Верховної Ради.

Що цьому передувало

У парламенті вже неодноразово намагалися скасувати переведення годинників на літній і зимовий час. Остання спроба була навесні цього року. Зокрема, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201) у першому читанні. Цей законопроєкт передбачає:

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  • встановити й закріпити на території України єдиний київський час;
  • відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Проте тоді Верховна Рада не змогла ухвалити проєкт закону у другому читанні і відправила на доопрацювання.

Коли переводять годинники в Україні 2021 на зимовий час

У нинішньому році Україна переходить на зимовий час у ніч з 30 на 31 жовтня. Стрілки переводять на годину назад. У наш час вставати заздалегідь, аби спеціально перевести стрілки не потрібно, смартфони та гаджети автоматично зроблять це за вас

Зазначимо, що ідея переведення годинників на годину вперед виникла в Німеччині в кінці 18 століття. Це рішення було обумовлено економічними мотивами, і, в першу чергу, економією електроенергії.

viber
Верховна Рада переведення годинників Руслан Стефанчук
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