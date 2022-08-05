Готуються до можливого вторгнення Білорусі: на Волині склали план евакуації населення

На Волині розробили план евакуації людей у випадку вторгнення Білорусі / Колаж фото Reuters

На Волині склали план евакуації населення у випадку можливого вторгнення з боку Білорусі. Найпершими отримають допомогу жителі прикордонних населених пунктів. Про це заявив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Мовенко, повідомляє Суспільне.

За його даними, першими будуть евакуйовувати жителів Камінь-Каширського та Ковельського районів.

"Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення – є план, який було обговорено на засіданні евакуаційної комісії", – сказав Мовенко.

На Волині не виключають, що евакуація може знадобитися всім жителям області. Такий варіант розглядають у випадку масштабної агресії.

"Впевнений, наші військові цього не допустять", – додав Мовенко.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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