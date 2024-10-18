Відключення світла взимку: в "Енергоатомі" дали прогноз

За словами керівника підприємства Петра Котіна, усі українські потужності зараз працюють без перебоїв.

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Чи буде Україна зі світлом взимку / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

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Усі дев'ять енергоблоків України в мережі

МАГАТЕ контролює ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

Рафаель Гросі пообіцяв допомогу Україні

Можливі відключення світла цієї зими - важливе питання, яке хвилює багатьох українців. В "Енергоатомі" кажуть, мають оптимістичні прогнози.

За словами керівника підприємства Петра Котіна, усі українські потужності працюють без перебоїв, пише ТСН.

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"Я хочу нагадати, що минулого року ми також працювали зі сто відсотковим коефіцієнтом використання встановленої потужності. Тобто всі дев'ять енергоблоків були в мережі, жодних розвантажень, жодних відключень енергоблоків протягом усього осінньо-зимового періоду. Так буде, я сподіваюся, і цього разу", - розповів він.

Генерація елелектроенергії в Україні / Главред

Глава Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Гросі зі свого боку запевнив, що МАГАТЕ контролює ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, і агентство підтримуватиме Україну і зараз, і після війни.

Що таке Енергоатом Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною установкоюВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми). ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії. Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

"Ми маємо захистити українську енергетичну інфраструктуру. Не тільки тому, що будь-який інцидент може мати великі наслідки. Ми повинні захистити це важливе джерело електроенергії для України сьогодні і для часу, коли ця війна закінчиться. Я обіцяю, ми допоможемо Україні розширити можливості Хмельницької АЕС", - заявив Рафаель Гросі.

Відключення світла в Україні - останні новини

Українська енергосистема може не витримати морозну зиму. Вона готова лише до теплої зими. Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Україна має всі шанси пройти зимовий сезон у нормальному режимі, без багатогодинних відключень світла, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.

Раніше повідомлялося про те, що електроенергії може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС. У разі масштабного збою в роботі атомних електростанцій за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики.

Як попередив головний редактор Defense Express Олег Катков, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку із залученням і ракет, і дронів.

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