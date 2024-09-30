Зима мине без відключень: в "Укренерго" здивували несподіваним сценарієм

"Укренерго" відновлює інфраструктуру після наймасовішої атаки РФ, наголосив Олексій Брехт.

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З'явився новий прогноз відключення електроенергії в Україні / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання, заявив в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

"При температурі, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за Цельсієм, обмеження можливі - вони не повинні перевищувати 1-1,5 тис. МВт потужності", - сказав він під час виїзного засідання комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради.

Брехт звернув увагу на те, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень. Голова НЕК "Укренерго" пояснив, що за сценарію 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб і більше дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тис. МВт, що можна порівняти з двома чергами відключень протягом 8 годин. Однак зазначені величини є граничними і компанією відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту.

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При цьому серед факторів ризику він назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2 ГВт, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн в обсязі 200 МВт, плановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації 500 МВт, а також відновлення до зими додатково 1 ГВт потужностей теплової генерації.

Крім того, протягом поточного тижня системний оператор розпочне роботи зі спорудження інфраструктури для можливого підключення плавучої електростанції, що дасть енергосистемі додатково ще 250 МВ.

Брехт додав, наразі "Укренерго" повністю відновило електропередавальну інфраструктуру після найбільш масованої російської атаки 26 серпня цього року.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Нагадаємо, що в уряді заявили, що відключень світла в Україні взимку не буде. Чиновники повідомили, що незважаючи на ризики обстрілів, нестачу генерації та можливі збої в роботі відновленого обладнання, уряд України зберігає оптимізм щодо ситуації з енергопостачанням.

У доповіді ООН повідомили, що в Україні буде світло по кілька годин на день і без тепла. Аналітики прогнозують, що взимку відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу. Наслідки атак будуть довготривалими і потребуватимуть комплексного підходу.

В Укренерго заявили про серйозний дефіцит в енергосистемі. В енергосистемі України зберігається серйозний дефіцит. Тому для його подолання "Укренерго" замовлятиме аварійну допомогу в сусідніх країн. Також закликають українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

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