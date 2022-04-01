"Від'їхали всього 700 метрів від будинку": окупанти розстріляли матір з дитиною під Києвом

Некерований автомобіль врізався в магазин.
У Гостомелі Київської області російські окупанти розстріляли автомобіль з жінкою і дитиною, мати загинула.
Про це повыдомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
"У Гостомелі окупанти розстріляли авто з жінкою і дитиною: мати загинула, вона проїхала всього 700 метрів від будинку. Мати від ран загинула на місці, а некерований автомобіль врізався в магазин", — зазначила омбудсмен.
Нагадаємо, 30 березня російські окупанти вбили студентку Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Анастасію Тагірову. Вони обстріляли автомобіль, в якому дівчина разом з іншими волонтерами везла гуманітарну допомогу в Чернігів.
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