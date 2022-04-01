"Від'їхали всього 700 метрів від будинку": окупанти розстріляли матір з дитиною під Києвом

Окупанти розстріляли матір з дитиною під Києвом / УНІАН

У Гостомелі Київської області російські окупанти розстріляли автомобіль з жінкою і дитиною, мати загинула.

Про це повыдомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"У Гостомелі окупанти розстріляли авто з жінкою і дитиною: мати загинула, вона проїхала всього 700 метрів від будинку. Мати від ран загинула на місці, а некерований автомобіль врізався в магазин", — зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, 30 березня російські окупанти вбили студентку Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Анастасію Тагірову. Вони обстріляли автомобіль, в якому дівчина разом з іншими волонтерами везла гуманітарну допомогу в Чернігів.

читайте такожОкупанти жорстоко розстріляли під Ізюмом цілу сім'ю, серед загиблих-3-річна дитинаТакож ми повідомляли, що в Ірпені окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковского. У минулому він був переможцем матчевих зустрічей "Україна-Росія", "США – Україна", "Україна – Куба".

Читайте також: