У Києві окупанти вбили російську журналістку

Журналістка Оксана Бауліна / The Insider

У Києві під обстрілом загинула журналістка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна.

Як повідомляє саме видання, журналістка The Insider загинула під обстрілом у Києві при виконанні редакційного завдання.

Вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці і потрапила під новий ракетний обстріл.

З нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які супроводжували її поранені і госпіталізовані.

Вбивство американського журналіста в Ірпіні

В Ірпіні 13 березня загинув журналіст New York Times Брент Ренауд.

"Звичайно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість і безжальність агресора", - розповіли в поліції Києва.

Загиблий Брент Рено - кінорежисер, лауреат кінопремій. Разом зі своїм братом Крейгом знімали сюжети з гарячих точок світу, висвітлювали війни в Іраку і Афганістані, землетрус на Гаїті, політичні заворушення в Єгипті і Лівії, боротьбу за Мосул, екстремізм в Африці, насильство картелів в Мексиці і кризу молодих біженців в Центральній Америці.

У виданні The New York Times підтвердили загибель американського журналіста Брента Рено.

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