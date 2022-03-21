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У Херсоні окупанти розстріляли людей на мирному мітингу

21 березня 2022, 14:07

Вороги відкрили вогонь зі зброї, а також використали газові і світлошумові гранати.

У Херсоні окупанти розстріляли людей на мирному мітингу/ Скрін з відео

Російські загарбники розстріляли мирний мітинг в Херсоні, а також застосували проти людей газові і світлошумові гранати.

Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах. Як видно з оприлюднених відео, люди змушені були тікати після того, як окупанти відкрили по них вогонь.

Місцеві мешканці вийшли на мітинг, протестуючи проти російської окупації.

Попередньо відомо, що внаслідок обстрілів окупантами був серйозно поранений пенсіонер – він втратив багато крові.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ через те, що не змогли добитися успіху у наступі, почали застосовувати в Україні більш руйнівну артилерію. Ворог почав гатити по цивільних з систем Кинджал і Бастіон.

Також раніше російський окупант, який дивом повернувся в РФ після поранення в Україні, розповів про втрати російської армії. За його словами, російських військових кинули в Україну з небоєздатною технікою, а мародерство і жорстокі вбивства мирних жителів стали для РФ нормою.

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