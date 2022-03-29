Розстріляли прямо в залі: окупанти вбили відомого дитячого тренера з боксу

Олексій Джунковський / ASPI2

В Ірпені окупанти злодійським чином розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексій Джунковський. Про це повідомляє портал ASPI з посиланням на очевидців.

У минулому Джунковський був переможцем матчевих зустрічей "Україна – Росія","США – Україна", "Україна – Куба".

Серед вихованців Олексія Джунковського-чемпіон Європи-2016 серед школярів Олег Латуга та срібний призер ЧЄ-2015 серед школярів Владислав Марчук.

Тренера розстріляли російські окупанти прямо в боксерському залі в Ірпені, де він працював багато років.

Олексій Джунковський з вихованцями / ASPI

читайте такожУ Херсоні окупанти розстріляли людей на мирному мітингу

Нагадаємо, раніше в Київській області в Бучі російські окупанти розстріляли чоловіка на очах у його 14-річного сина.

"Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що у нас немає зброї. Але солдат став стріляти по батькові. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрілив у капюшон, але куля не зачепила голову", - розповів син загиблого чоловіка.

