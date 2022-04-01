Везла гуманітарну допомогу до Чернігова: окупанти розстріляли студентку НПУ ім. М. Драгоманова

Анастасія Тагірова загинула внаслідок обстрілу окупантів / Фото facebook.com/npu.dragomanova, pixaby

У середу, 30 березня, російські окупанти вбили студентку Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Анастасію Тагірову. Вони обстріляли автомобіль, в якому дівчина разом з іншими волонтерами везла гуманітарну допомогу в Чернігів.

Настя навчалася на другому курсі факультету спеціальної та інклюзивної освіти, йдеться на Facebook-сторінці навчального закладу.

"30 березня 2022 року вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів, її авто обстріляли на переправі перед виїздом в місто", – йдеться у повідомленні.

Колектив вишу висловив співчуття рідним і близьким дівчини.

"Впевнені, що винні обов'язково понесуть покарання. А ми будемо завжди пам'ятати нашу добру і красиву дівчинку. Світла і вічна пам'ять її душі", - зазначили в університеті.

Як повідомляв Главред, російські загарбники розстріляли поблизу міста Ізюм автомобіль, в якому їхали чоловік, дружина та їхня 3-річна дитина. Ніхто з них не вижив. Трагедія сталася в неділю, 27 березня.

В Ірпені окупанти розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунковського. У минулому він був переможцем матчевих зустрічей "Україна-Росія", "США – Україна", "Україна – Куба".

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