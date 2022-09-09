Відбирають у місцевих велосипеди та молять про допомогу у Червоного Хреста: окупантам "набридло" на Харківщині

Окупанти тбирають у місцевих велосипеди і молять про допомогу у Червоного Хреста / соцмережі

Ради контрнаступ ЗСУ на Харківщині відразу на декількох напрямках окупанти шукають способи втекти з районів можливого оточення та із зони бойових дій в цілому.

Вони намагаються втекти з області на велосипедах і моторолерах, а також звертаються до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою вивести їх з України, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Українські розвідники стверджують, що після початку контрнаступу Сил оборони України відразу на декількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу із зони бойових дій і можливих оточень.

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"Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, які знаходяться в Харківській області, відійшли з позицій і перемістилися в найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів і зв'язку. Зараз телефонують рідним з проханнями зв'язатися з командуванням і з'ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії Міністерства оборони Росії і Червоного Хреста з вимогою вивести їх з території України", – зазначили в ГУР.

За даними розвідки, росіяни намагаються втекти усіма можливими способами.

"Скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту і техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди і моторолери. Багато військових йде пішки", - констатують в ГУР.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

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