ЗСУ оточили війська РФ у Балаклії і продовжують наступ на Харківщині – російський пропагандист

Війська України наступають на позиції окупантів РФ у Харківській області / Колаж УНІАН

Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна. Про це заявив російський пропагандист Юрій котеня.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

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"Підтверджую оточення зведених загонів самарського і башкирського Собрів в межах міста Балаклії. Вчора зв'язок з хлопцями був, сьогодні ні", - пише Котенок.

Також він додав, що війська РФ побоюються удару вже по своєму угрупованню на Ізюмському напрямку На Донбасі. Противник назвав обстановку складною.

"Ситуація складна. Зрозуміло прагнення противника взяти Балаклію. Далі відкривається дорога на Ізюм, створюється загроза тилу Слов'янсько-Краматорського угруповання", - підкреслив пропагандист Юрій Котенок.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Про початок контрнаступу армії України у Харківській області інформація з'явилася 6 вересня. Повідомлялося про нанесення раптового і сильного удару у фланг так званого Ізюмського угруповання в напрямку Балаклії.

Українські війська, ймовірно, могли звільнити частини Балаклії та інші населені пункти. Генштаб відомості поки не підтверджує.

Увечері того ж дня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку наразі нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Арестович також додав, що артилерія ЗСУ дістає і до окупованого росіянами Куп'янська. Там знаходиться ключовий залізничний вузол, шляхом якого забезпечується угруповання окупантів в Харківській області.

Дивіться відео ТСН - у ЗСУ оголосили про контрнаступ на Херсонщині

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