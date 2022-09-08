Пробили оборону РФ: ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на двох напрямках

ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів / Reuters

Збройні Сили України поліпшили своє тактичне становище на Краматорському напрямку. При цьому під контроль взято населений пункт Озерне.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

Він зазначив, що на Краматорському напрямку українські бійці просунулися в глибину до 2 км.

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"В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км і звільнили населений пункт Озерне", - сказав Громов.

Просування ЗСУ на Харківщині

Він уточнив, що в Харківській області українські захисники звільнили понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані російськими загарбниками.

Зокрема, за його словами, в рамках проведення військової операції на харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на певних напрямках.

"В даний час військові частини вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. тривають фільтраційні дії в ряді населених пунктів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнені понад 20 населених пунктів", - заявив представник Генштабу.

Громов додав, що Україна повернула під свій контроль 700 квадратних кілометрів, які були окуповані РФ. Йдеться про Харківський і Південнобузький напрямки.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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