Зняли прапор окупантів: спецзагін ЗСУ показав кадри зі звільненого села на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України звільнили село Нова Гусарівка.
В районі Балаклії в Харківської області бійці Збройних сил України звільнили село Нова Гусарівка.
Вони зняли прапор окупантів, який був піднятий біля сільради в населеному пункті. Відповідне відео опубліковано в Facebook окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна.
"Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - сказано в повідомленні бригади.
Раніше повідомлялося, що в боях за Балаклію, в ході просування підрозділів Збройних сил України в Харківській області, українські бійці взяли в полон російських окупантів, а також захопили ворожу техніку.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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