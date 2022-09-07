Зняли прапор окупантів: спецзагін ЗСУ показав кадри зі звільненого села на Харківщині

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В районі Балаклії в Харківської області бійці Збройних сил України звільнили село Нова Гусарівка.

Вони зняли прапор окупантів, який був піднятий біля сільради в населеному пункті. Відповідне відео опубліковано в Facebook окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна.

"Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - сказано в повідомленні бригади.

Видео дня

Нова Гусарівка / Скріншот

Раніше повідомлялося, що в боях за Балаклію, в ході просування підрозділів Збройних сил України в Харківській області, українські бійці взяли в полон російських окупантів, а також захопили ворожу техніку.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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