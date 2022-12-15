Від ЗСУ не втік: під Бахмутом ліквідували вагнерівця-кілера "Колобка"

У 2016 році його засудили до 19 річного тюремного терміну, але нещодавно був завербований ПВК Вагнер.

Під Бахмутом ліквідували вагнерівця-кілера "Колобка" / t.me/OSINTGeorgia

Під Бахмутом був ліквідований найманець ПВК "Вагнер"з позивним "Ташай", який раніше був відомий як кілер "Колобок".

Уродженець Південної Осетії (окупований Росією Цхінвальський Регіон Сакартвело) Олег Дзарахохов "Колобок", був кілером в банді Джако, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе .

"У 2016 році його засудили до 19 річного терміну. Але не так давно відбулася його "реінкарнація", в новій недовгого життя він знайшов позивний "Ташай". Ліквідований в кінці листопада, посмертно представлений до медалі "За відвагу". Примітно, що кілер мав таку ж нагороду і раніше", - повідомив він.

Найгучніший злочин "Колобка" - розстріл похорону в Беслані 13 червня 2013 року, коли загинули чотири людини.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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