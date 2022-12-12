З нагородою на той світ: ЗСУ ліквідували прапорщика-окупанта, нагородженого медаллю Суворова за війну

Загарбник отримав медаль нібито за "виявлену мужність" під час окупації одного з населених пунктів Запорізької області.

ЗСУ ліквідували прапорщика-окупанта/ Facebook Комахідзе, Радіо Свобода

Українські військові ліквідували російського окупанта, який був нагороджений медаллю Суворова "за виявлену мужність та відвагу" під час окупації Василівки Запорізької області.

Загиблий 39-річний Азамат Харебов був старшиною роти 19-ї мотострілецької дивізії з Північної Осетії. Про його ліквідацію повідомив журналіст-розслідувач Іраклій Комахідзе на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що разом з Харебовим могли бути ліквідовані також інші окупанти.

Загарбник був родом із села Гізель Пригородного району в Росії.

"За результатами звірки з наявними списками 19-ї МСД (в/ч 20634 Владикавказ) встановлено, що ст. прапорщик Харебов Азамат Ілліч займав посаду старшини в управлінні 2-ї роти 1-го батальйону (1-ї БТГр) 429-го МСП 19-ї дивізії", – зазначає журналіст-розслідувач.

Ліквідований окупант Азамат Харебов/ Facebook Комахідзе

Також він додав, що 19-ій мотострілецькій дивізії, у якій служив ліквідований і яка зараз перебуває на Запоріжжі, часто "дістається" від Збройних сили України.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували російського окупанта Ігоря Кононенка – колишнього депутата обласної думи із Саратова в РФ. 59-річний загарбник загинув біля Кремінної Луганської області. Загарбник був родом з Борисполя Київської області.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували вчителя російської православної гімназії Олександра Сухорукова. Загарбник воював проти України в лавах приватної військової компанії "Вагнер". Загарбник був удостоєний російських державних нагород, а також нагород ПВК "Вагнер".

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