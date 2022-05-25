Від вбивств до депортації: путінські окупанти продовжують справу Сталіна - В'ятрович

Окупанти РФ в Україні / Фото Telegram

Абсолютно все, що використовувалося комуністичним тоталітарним режимом для знищення українців, використовується і буде використовуватися Росією, поки вона матиме таку можливість, заявив народний депутат, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Ми вже говорили про депортацію, масове знищення цивільного населення, а зараз мова йде і про експропріацію харчових продуктів. По суті, Путін ніколи не приховував, що бачить себе продовжувачем справи Сталіна", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Історик каже, що дуже важливо, щоб українці знали свою історію, бо її знання хоча б готує до того, що можна очікувати від росіян.

"Багато українців, які залишалися на окупованих ворогом територіях, не очікували від російських солдатів того, що ті робили. Вони були впевнені, що їх ніхто не чіпатиме, що росіяни і українці – досить близькі народи, тому українцям нічого особливо не загрожує, тим більше, якщо вони далекі від політики. Але те, що сталося в містечках і селах Київщини показало, що російські солдати в ХХІ столітті діють так само, як вони діяли в ХХ столітті. І цивільне населення жодним чином не утримує їх від вчинення злочинів. Для них все українське має бути знищено", - говорить співрозмовник.

"Якби ми знали історію, це врятувало б більше людських життів, тому що люди розуміли, яких жахів можна очікувати від окупанта. Вони використовували б будь - яку можливість, щоб рятуватися і не залишатися на території, окупованій російськими військами", - додав В'яторвіч.

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Нагадаємо, раніше В'ятрович назвав спосіб перемоги над Путіним.

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