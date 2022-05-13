В'ятрович пояснив, чому Путіна напевно чекає жахливий кінець

Володимир Путін / колаж ua.depositphotos.com і Міноборони РФ

Нардеп, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну ніяк не уникнути жахливого кінця. Таку думку В'ятрович висловив, відповідаючи на запитання читача в рамках чату на Главреді.

"Варіантів може бути безліч. Переконаний, що Путіна чекає жахливий кінець. Але хотілося б, щоб цей кінець був дуже показовим. Хочеться вірити, що українським воїнам вдасться захопити його живим, щоб він постав перед судом. Бо дати йому можливість вчинити самогубство буде неправильно і несправедливо по відношенню до тих людей, які вже постраждали в Україні та інших країнах світу", ‒ говорить він.

За словами В'ятровича, розгул путінської диктатури - саме що жорстокий "привіт" з кривавого минулого століття.

"Путін повинен опинитися на лаві підсудних, світ повинен побачити його за гратами. Його покарання має бути уроком для всіх у майбутньому.Тому що це рецидив страшної хвороби ХХ століття, що стався в ХХІ-му. Через справедливий суд на Путіним, путіністами і брали участь у всіх цих злочинах відбудеться лікування цієї хвороби, щоб вона не повторювалася більше в майбутньому", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив про те, що війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

Сам же Володимир В'ятрович вважає, що вже у найближчому майбутньому жителі країни-агресора, Росії, зануряться в безодні деградації і відсталості.

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