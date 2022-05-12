В'ятрович детально пояснив, в якій безодні минулого скоро опиняться росіяни

Володимир В'ятрович і Володимир Путін / Фото УНІАН, Reuters

Нардеп, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович вважає, що вже в найближчому майбутньому жителі країни-агресора, Росії, поринуть в безодні деградації і відсталості. Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання читача в рамках чату на Главреді.

"Дивлячись на карту світу, росіяни скоро не знайдуть звичних обрисів Російської Федерації. Заглядаючи в свій холодильник, вони не знайдуть там звичних для них до 2022 року продуктів. Вони не зможуть скористатися звичними для них сучасними технологіями. Росіяни опиняться в світі, який обрали самі, тобто в минулому. Путін адже зараз активно використовує політику минулого, і цим він відштовхне Росію в минуле, в кращому випадку – в ХХ століття", ‒ сказав він.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив про те, що війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

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