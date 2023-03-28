У лікарні Києва помер польський волонтер: він потрапив під обстріл біля Бахмута

16 березня волонтер потрапив під російський обстріл на маршруті Костянтинівка – Часів Яр. Медики боролися за життя Марека понад тиждень.

Польський волонтер Марек помер у лікарні / Фото pixabay.com, facebook.com/inicjatywa.nehemiasz

У лікарні Києва помер польський волонтер Марек, який з осені 2022 року возив гуманітарну допомогу в постраждалі внаслідок війни регіони України. Понад тиждень медики боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

16 березня волонтер потрапив під російський обстріл на маршруті Костянтинівка - Часів Яр разом з колегою і ще чотирма мирними жителями, йдеться на Facebook-сторінці Ініціатива Неемії.

"Сьогодні отримали новину, яку ніколи не хотіли чути: наш друг Марек, волонтер, який надавав гуманітарну допомогу в Україні, від отриманих поранень помер у лікарні", – повідомили в організації.

відео дня

Марек надавав великого значення допомозі Україні та ґрунтовно підготувався. Він взяв участь у спеціалізованому тренінгу від американського фонду для добровольців, які їдуть у прифронтові райони. Бував в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецькій області.

16 березня волонтер потрапив під російський обстріл / Фото facebook.com/inicjatywa.nehemiasz

Волонтер Марек бував в Ірпені, Фастові, Запоріжжі та Донецькій області / Фото facebook.com/inicjatywa.nehemiasz

"Один з українських лідерів допомоги, який знав Марека, особисто написав нам сьогодні: "Марек був людиною. Таких дуже мало. Я так обіймаю вас і сумую з вами разом", – написали в організації.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами в Україні загинув польський доброволець, командир взводу в Іноземному легіоні.

Загиблий польський воїн на ім'я Міхал захищав Україну з квітня минулого року, нещодавно він отримав орден "За мужність" з рук президента України Володимира Зеленського. Через місяць у Міхала повинен був закінчитися контракт, воїн збирався повернутися на батьківщину і знову служити у Війську Польському, а набутий бойовий досвід передавати товаришам по службі.

У боях за Україну загинув український журналіст Олександр Цахнів. Він був родом з шахтарського містечка Селидове Донецької області. Він став до лав ЗСУ, щоби боротися за свободу рідного краю та віддав за нього життя. Олександру було всього 37 років.

Інші новини: