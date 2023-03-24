Дві доньки залишилися без батька: у боях за Україну загинув захисник з Дніпропетровщини

У боях за Україну на харківському напрямку загинув військовий з Дніпропетровської області Олег Остапук. Життя воїна обірвалося 17 березня. Захиснику було 39 років.
Олег Остапук був на фронті майже рік. У березні 2022-го Олега призвали до лав ЗСУ. Він проходив службу на посаді навідника однієї з військових частин.
"17 березня 2023 року в боях за незалежність України в Харківській області загинув солдат ЗСУ Остапук Олег Вікторович, 1984 р. н." – повідомив начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапич.
23 березня рідні та знайомі попрощалися із загиблим воїном на Алеї Слави в місті П'ятихатки Кам'янського району.
Олега Остапука поховали в селі Осикувате, де він проживав. У нього залишилася дружина, дві дочки, мати та брат.
"Вічний спокій душі та слава воїну, який ціною власного життя захищав Україну і до останнього подиху боровся за її свободу! Щирі співчуття рідним і близьким, поділяю ваш біль та схиляю голову в глибокій скорботі... Ім'я кожного українського воїна буде жити в пам'яті наступних поколінь!" - написав Гапич.
Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув військовий з Івано-Франківської області Михайло Ткачук. Перед повномасштабним вторгненням ворога чоловік повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України.
Крім того, на війні загинув 19-річний захисник України Роман Корчемний з Тернопільської області. З рідних у нього був лише дідусь.
Інші новини:
- Чоловік ніс тіло загиблої дружини на руках: з'явилися подробиці загибелі молодої захисниці України
- Загинув у день народження дружини: у Рівному попрощалися із захисником України з Маріуполя
- Йому було всього 20 років: під Бахмутом в бою з "вагнерівцями" трагічно загинув молодий захисник