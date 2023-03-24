Дві доньки залишилися без батька: у боях за Україну загинув захисник з Дніпропетровщини

Олег Остапук був на фронті майже рік. У березні 2022-го його призвали до лав ЗСУ. Він проходив службу на посаді навідника однієї з військових частин.

Олег Остапук загинув 17 березня на харківському напрямку / Фото facebook.com/O.V.Gapich

У боях за Україну на харківському напрямку загинув військовий з Дніпропетровської області Олег Остапук. Життя воїна обірвалося 17 березня. Захиснику було 39 років.

Олег Остапук був на фронті майже рік. У березні 2022-го Олега призвали до лав ЗСУ. Він проходив службу на посаді навідника однієї з військових частин.

"17 березня 2023 року в боях за незалежність України в Харківській області загинув солдат ЗСУ Остапук Олег Вікторович, 1984 р. н." – повідомив начальник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапич.

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23 березня рідні та знайомі попрощалися із загиблим воїном на Алеї Слави в місті П'ятихатки Кам'янського району.

Олега Остапука поховали в селі Осикувате, де він проживав. У нього залишилася дружина, дві дочки, мати та брат.

Олег Остапук цілий рік був на фронті / Фото facebook.com/O.V.Gapich

"Вічний спокій душі та слава воїну, який ціною власного життя захищав Україну і до останнього подиху боровся за її свободу! Щирі співчуття рідним і близьким, поділяю ваш біль та схиляю голову в глибокій скорботі... Ім'я кожного українського воїна буде жити в пам'яті наступних поколінь!" - написав Гапич.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув військовий з Івано-Франківської області Михайло Ткачук. Перед повномасштабним вторгненням ворога чоловік повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України.

Крім того, на війні загинув 19-річний захисник України Роман Корчемний з Тернопільської області. З рідних у нього був лише дідусь.

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