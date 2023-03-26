"Величезна втрата для країни": загинув засновник розвідзагону "Бешкетники Сірка", що воював з Да Вінчі

Щеголов був на фронті з 2016 року. Побратими згадують, що він був одним із тих, хто завжди першим ішов у бій.

Загиблий військовий Іван Щеголов/ Instagram, ua.depositphotos.com

У боях за Україну загинув засновник розвідувального загону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов. Про це повідомив у Telegram блогер Ігор Лачен.

"Загинув Іван Щеголов "Щегол". Це величезна втрата для країни, справжній воїн. Спочивай друже", – написав Лачен.

Побратими Щеголова присвятили йому допис у соцмережах. Вони зазначають, що він одним із перших завжди йшов у бій і вів за собою людей. За словами побратимів, з його обличчя ніколи не сходила усмішка.

відео дня

Бійці нагадали, що шлях Щеголова як військового почався у 2016 році – тоді він вступив до лав добровольчого батальйону ДУК. У той час він воював під командуванням Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла).

"Щегол", твоя справа завжди буде жити, твої дії будуть жити вічно! Твоя родина, твої близькі будуть завжди пам’ятати тебе з посмішкою і з вогнем в очах! Помстимося за всіх полеглих побратимів!", – написали побратими загиблого героя.

Загиблий військовий Іван Щеголов/ Telegram

Загиблий військовий Іван Щеголов/ Instagram

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами в Україні загинув польський доброволець, командир взводу в іноземному легіоні. Двоє його побратимів поранені та перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у боях за Україну на харківському напрямку загинув військовий з Дніпропетровської області Олег Остапук. Життя воїна обірвалося 17 березня. Захиснику було 39 років. Дві доньки залишилися без батька.

Читайте також: