"Він був героєм із хлоп'ячою посмішкою": у боях за Україну загинув польський доброволець

Загиблий воїн на ім'я Міхал захищав Україну з квітня минулого року. Нещодавно він отримав орден "За мужність" з рук президента України Володимира Зеленського.

Через місяць у Міхала повинен був закінчитися контракт / Фото УНІАН, pixabay.com

У боях з російськими окупантами в Україні загинув польський доброволець, командир взводу в іноземному легіоні. Двоє його побратимів поранені та перебувають у важкому стані. Про це повідомив міністр Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

"Сьогодні помер ще один військовий-громадянин Польщі, а двоє поранених кілька днів тому досі перебувають у важкому стані", – зазначив чиновник.

Загиблий польський воїн на ім'я Міхал захищав Україну з квітня минулого року, нещодавно він отримав орден "За мужність" з рук президента України Володимира Зеленського. Через місяць у Міхала повинен був закінчитися контракт, воїн збирався повернутися на батьківщину і знову служити у Війську Польському, а набутий бойовий досвід передавати товаришам по службі.

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"Він міг повернутися раніше, але хотів виконати свій обов'язок. Не вдалося", - написав у Twitter кореспондент Polsat News Матеуш Ляховський.

За його словами, Міхал був відважним, дуже скромним і хорошим командиром.

"Герой з хлоп'ячою посмішкою, тому що часто сміявся, незважаючи на побачене і пережите. Він нічого не боявся та ніколи не скаржився. Завжди надзвичайно скромний. Він дбав про солдатів і якщо чим і хвалився, то їхнім ставленням, про себе говорив мало. І все ж місяць тому президент Володимир Зеленський нагородив його орденом"За мужність". Він був людиною честі, стежив за належним ставленням до російських військовополонених", – розповів журналіст.

Востаннє вдома воїн побував у грудні. Тоді він лікувався після отриманого в боях поранення. Однак, ледве вилікувавшись, Міхал знову відправився на фронт.

"Він назавжди залишиться для мене втіленням військової честі. Я вагався з цією інформацією, тому що нічого розумного в цій ситуації написати не можу. Честь і слава Герою!" - написав Ляховський.

Як повідомляв Главред, на вугледарському напрямку загинув український актор, гуморист, учасник проекту Ліга сміху Роман Іваненко. Захисник України отримав важке поранення і потрапив до окупантів у полон, але без належної медичної допомоги помер.

Також у боях за Україну на харківському напрямку загинув військовий з Дніпропетровської області Олег Остапук. Життя воїна обірвалося 17 березня. Захиснику було 39 років.

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