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Експерт назвав число танків, необхідних ЗСУ для звільнення Мелітополя

28 січня 2023, 12:29
Для деокупації територій в межах станом на 1991 рік Україні потрібно більше танків, впевнений Олександр Мусієнко.
леопард, Leopard
ЗСУ обіцяли передачу західних танків / Bundeswehr / David Karafa

Передача Україні Заходом танків для 2-3 батальйони або бригаду можна вважати хорошим посиленням для досягнення результатів на тактичному або оперативному рівнях, а також для відбиття атак ворога і контрнаступальних дій, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, для деокупації територій в межах станом на 1991 рік Україні цих танків не вистачить.

"Але в разі проведення операції контрнаступу на півдні, цих танків може вистачити, щоб звільнити Мелітополь та інші міста. Ми дійсно можемо використовувати таку кількість для переходу в контрнаступ, враховуючи, що крім танків від партнерів буде передана ще й бронетехніка", - упевнений експерт.

На його думку, для повної деокупації Україні потрібна, щонайменше, та цифра, яку відзначав Головнокомандувач ЗСУ - десь 300-400 танків.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

При цьому співрозмовник нагадав про те, що крім Євросоюзу, до передачі танків підключилися ще й США.

"І якщо враховувати, що Сполучені Штати вже оголосили про надання 31 танка, чи можуть вони надати сумарно, щонайменше, 100 або 200 танків? Звичайно, можуть. Сумарно країни НАТО можуть надати Україні 150 одиниць Leopard 2. Якщо додати до цього Abrams, і їх теж буде мінімум 100 одиниць, ми вийдемо на показник в 250. І далі, можливо, наростимо кількість танків до 300", - додав Мусієнко.

Нагадаємо, раніше у Москві нервово відреагував на інформацію про постачання Україні західних танків для протидії агресії РФ.

Нові поставки бронетехніки ЗСУ "затягнуть" війну, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Великобританія, інші європейські країни - Польща і т.д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, більш досконалого технологічно військового обладнання для України, - не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, доставити більше Бід державі Україна", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки танки Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

Читайте більше:

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