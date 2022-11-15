РФ не хоче йти з решти окупованих територій, будуть важкі бої – Пентагон

У Пентагоні попередили про важкі бої за окуповані території України/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, Reuters

Звільнення Херсона – це велике досягнення України, проте з інших окупованих територій російські окупанти, схоже, йти не збираються. Тому надалі відбуватимуться важкі бої.

Про це заявив високопосадовець Пентагону під час брифінгу 14 листопада. Він зазначив, що російські війська перемістилися на лівобережжя Херсонщини і встановили там свої оборонні лінії, поступившись українцям правобережжям області, включно з містом Херсон.

Високопосадовець зазначив, що українські воїни зараз розчищають звільнені території від мін та інших вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами. Він додав, що окупанти завдали великої шкоди цивільній інфраструктурі Херсона. Зокрема, постраждало водопостачання та інші комунальні системи.

Проте схоже, що російські загарбники не збираються залишати інші українські території, які зараз перебувають під їхньою окупацією, кажуть у Пентагоні.

"Росіяни, схоже, не збираються залишати іншу частину окупованої України, і там, безсумнівно, ще чекають важкі бої. Але звільнення міста Херсона – це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та наполегливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни", – наголосив високопосадовець Міноборони США.

Нагадаємо, після відступу із Херсона та виведення російських військ з правого берега Дніпра Міністерство оборони РФ посилило пропаганду нібито про "територію Росії" в Донецькій області. Імовірно, це робиться для того, щоб підкреслити, що окупанти активізуються саме на цьому напрямку, йдеться у звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у захоплених військами Росії населених пунктах Олешки і Гола Пристань, які знаходяться на лівобережжі Херсонської області, йдуть бої. Знищено батарею реактивних систем залпового вогню Град. Можливо, там діють партизани, припускає Арестович.

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