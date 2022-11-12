Загроза наступу РФ з Білоруссю на Київ і ціль на Донбасі: Жданов розкрив плани ворога

Росія і Білорусь можуть піти на Київ, тільки якщо зберуть угруповання не менше 30-40 тисяч військ - Жданов / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters, Главред

Сьогодні війська країни-окупанта Росії та її союзниці Білорусі не зацікавлені в новому поході на Київ. Для такого кроку їм знадобилося б угруповання як мінімум в 30-40 тисяч військових. У ворога колосальні проблеми на донецькому напрямку – росіянам потрібен Слов'янськ, щоб забезпечити водою на зиму окупований Донецьк. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що російські та білоруські війська наразі не в змозі піти в наступ на Київ. Така ймовірність може з'явитися в тому випадку, якщо вони зберуть угруповання не менше 30-40 тисяч військових.

"Їм зараз не до Києва. Другий похід на Київ може бути, якщо противник сформує окреме угруповання в Білорусі чисельністю не менше 30-40 тисяч. Тільки в цьому випадку ми зможемо говорити про ймовірність такого походу", - вважає Жданов.

На думку експерта, для противника склалася вкрай негативна ситуація на донецькому напрямку. Він хочуть захопити хоча б Слов'янськ. Місто дуже потрібно окупантам для того, щоб пустити воду в окупований Донецьк.

"Зараз у противника кричуща ситуація на донецькому напрямку. Російські війська не можуть виконати політичне та економічне завдання – взяти хоча б Слов'янськ. Далі Слов'янська вони, може бути, навіть не підуть. Але Слов'янськ їм дуже потрібен, тому що це вода в Донецьк. Вони не перезимують в Донецьку без води", - підкреслив Олег Жданов.

Війна Росії проти України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що Росія поставила своїм окупаційним військам завдання щодо захоплення Донбасу.

За його словами, вони хочуть показати, мовляв, "перемогу" для свого населення. Тому ворог так наполегливо діє на Донецькому напрямку.

Також Череватий раніше заявив, що українські війська продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області. Окупанти намагаються там атакувати і несуть великі втрати. Також вони атакують на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але не можуть прорвати оборону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що так звана "лінія Вагнера", про яку окупанти багато говорять на Донбасі, не стане проблемою для української армії. За його словами, у сил оборони України є засоби, які допоможуть прорвати таку оборону.

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