ЗСУ наступають на Луганщині, лінія фронту поступово наближається до Рубіжного та Кремінної - Гайдай

Жителі Кремінної та Рубіжного чують звуки боїв біля своїх міст - Гайдай / Колаж 93 ОМБр, Суспільне

В Луганській області йдуть важкі бої, сили оборони України продовжують рухатися вперед. Лінія фронту поступово просувається до великих окупованих міст регіону – Кремінної та Рубіжного. Наступ ЗСУ сповільнюється через те, що загарбники замінували всі території і стягують резерви. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що жителі захоплених Рубіжного і Кремінної чують звуки бойових дій біля своїх міст. Лінія фронту поступово просувається.

"Досить запеклі і важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже досить голосно бої біля великих міст – і в Рубіжному, і в Кремінній. Це свідчить про те, що лінія фронту потроху просувається до наших великих міст", - зазначив Гайдай.

Також Сергій Гайдай підкреслив, що наступ ЗСУ сповільнюється через те, що ворог підтягнув резерви, спорудив оборонні редути і замінував території. Росіяни несуть великі втрати.

Війна Росії проти України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву про те, що окупант Росія поставила завдання своїм військам захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Агресор хоче показати "перемогу" своєму населенню. Саме тому ворог так наполегливо діє на Донецькому напрямку.

Також Череватий сказав, що сили оборони України звільняють населені пункти на Сватівському напрямку Луганської області. Росіяни намагаються контратакувати і несуть серйозні втрати.

Крім того, окупанти атакують на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але не можуть прорвати оборону ЗСУ.

14 листопада голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що армія України звільнила вже 12 населених пунктів на Луганщині.

Землі повертаються важко. У Росії був час, щоб підтягнути резерви і посилитися мобілізованими.

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