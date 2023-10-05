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Звільнення Токмака і Мелітополя - питання часу: Маломуж назвав вирішальний фактор

Андрій Ганчук
5 жовтня 2023, 15:47 оновлено 5 жовтня, 15:54
Війська РФ на Мелітопольському напрямку не мають великих можливостей - окопи, бліндажі та протитанкові рови їм не допоможуть, вважає Микола Маломуж.
Маломуж, війна
ЗСУ потрібно перерізати логістику ворога в Токмак і взяти місто в напівоточення - Маломуж / Колаж: Главред, фото: Главред, DeepState

Силам оборони України на Мелітопольському напрямку потрібно зруйнувати логістичний шлях до Токмака Запорізької області і взяти його в напівоточення. Такий крок стане вирішальним фактором, після чого звільнення Токмака і Мелітополя стане лише питанням часу. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

В інтерв'ю Obozrevatel він розповів про те, що головне завданням ЗСУ на даному напрямку – ліквідація шляху логістики до Токмака і взяття міста в напівоточення. Після цього звільнення і Токмака, і Мелітополя, стане лише справою часу.

"Це буде вирішальним фактором. Потім звільнення Токмака та Мелітополя буде лише питанням часу. Далі ми розвиватимемо наступ на південь. Тому що угруповання окупанта, позбавлене засобів, техніки, боєприпасів та підтримки живою силою, приречене на провал", – сказав Маломуж і додав, що захисні редути не допоможуть окупантам, оскільки у них немає серйозних військових можливостей.

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Аналізуючи ситуацію, колишній високопоставлений військовий провів аналогію зі звільненням Херсона, коли ЗСУ оточили місто, і російським військам довелося звідти піти в рамках "жесту доброї волі". Зараз можуть проводитися операції з боку Херсона із метою оточення великого секторального угруповання окупаційних сил РФ.

"Але це більш далека, стратегічна перспектива. Зараз питання тактичне – подолати зміцни споруди ворога. Але операцію слід провести грамотно. Я вважаю, що не треба сильно вгризатися в оборону, це важкий формат і не завжди ефективний. Необхідно проводити системні вогневі удари, диверсійні операції, можливо висадку великого десанту СЗГ у цей регіон. Це позбавить ворога можливості щось робити – і захищатися, і використовувати якісь оборонні споруди", - підкреслив Микола Маломуж.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні і закріплюються на нових позиціях, сказав представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. За його словами, війська просунулися на захід від Роботиного Запорізької області і знищують там ворожі сили.

У ЗСУ є 6-8 тижнів, щоб досягти успіху в рамках поточної контрнаступальної операції, вважає представник Білого дому Джон Кірбі. На його думку, в наступні 2 тижні погода погіршиться, і це позначиться на динаміці операцій. У США сподіваються на подальші успіхи української армії.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ просуваються, але є три проблеми. Зокрема, сили оборони України стикаються з мінними полями, а також мають дефіцит в боєприпасах і зенітних засобах. Також на війська чекає складна зима на полі бою.

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ЗСУ війська Росії Микола Маломуж війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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