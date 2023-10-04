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У ЗСУ є 6-8 тижнів: у Байдена зробили прогноз про погоду і контрнаступ

Андрій Ганчук
4 жовтня 2023, 09:53 оновлено 4 жовтня, 10:41
Орієнтовно за 2 тижні погодні умови в Україні погіршаться, і це може ускладнити ведення бойових дій, сказав представник Білого дому Джон Кірбі.
ЗСУ, війська РФ
Погода не заважатиме ЗСУ наступати ще 1,5-2 місяці - Білий дім / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53-тя ОМБр

Погода в Україні не заважатиме контрнаступу ЗСУ приблизно ще 6-8 тижнів. За 2 тижні погодні умови погіршаться і можуть ускладнити наступальні операції. У США хотіли б, щоб за даний період часу Сили оборони досягли успіху на полі бою. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Під час брифінгу у Білому домі він розповів про те, що протягом півтора-двох місяців ЗСУ зможуть продовжувати наступальні дії. Приблизно за 2 тижні погодні умови погіршаться, і це може ускладнити бойові операції.

Також Кірбі додав, що США протягом 6-8 тижнів очікують "гарної погоди" і розраховують на успіх сил оборони України.

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Україна належним чином використовує ресурси США

Крім того, представник Держдепу додав, що Вашингтон не фіксує ознак неналежного використання американської військової допомоги.

"Немає жодних ознак того, що в Україні мала місце будь-яка поширена корупція або неналежне використання ресурсів США", - підкреслив Джон Кірбі.

Війна Росії проти України

Пентагон готовий передати ЗСУ ракети ATACMS, повідомив помічник міністра оборони США з питань закупівель Дуглас Буш. За його словами, список ракет, які повинні передати Україні, вже визначено.

ЗСУ будуть абсолютно переоснащені, розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Як сказав чиновник, війна агресора Росії проти України запустила процес модернізації армії.

Армія РФ активізується на 3 напрямках, сказав майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, мова йде про Бердянськ, Мелітополь і Волноваху.

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новини США війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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