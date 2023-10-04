Закріплюються на нових рубежах: ЗСУ продовжують контрнаступ на Півдні

На Таврійському напрямку Сили оборони просунулись на 100-600 метрів, на Мелітопольському напрямку ворог кидає на штурми десантні війська, але зазнає втрат.

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ЗСУ продовжують контрнаступ на Півдні / Колаж Главред, фото: Міністерство оборони України

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив гарні новини з південного фронту. Так, Сили оборони України просунулись на 100-600 метрів на Таврійському напрямку. Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми мали частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, там наші воїни завдають окупаційним військам втрат і в живій силі, і в техніці. Продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах і продовжують виснаження ворога на тому напрямку. На визначених напрямках просунулися від 100 до 600 метрів", - повідомив речник.

В той же час, противник використовує елітні десантні війська для того, аби затримати просування Сил оборони України. Олександр Штупун зауважує, що не зважаючи на це, наші воїни продовжують створювати тиск на позиції ворога.

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"Потихеньку ми тиснемо. За останні 3 доби здалося в полон 25 російських окупантів, але ворог не здається, намагається відновити втрачене положення, зокрема, західніше Вербового, південно-східніше Малої Токмачки, тобто він кидає певні резерви на штурми, і також фіксується, що на штурм він кидає еліту – десантні війська, але зазнає втрат", - зазначив речник.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що росіяни використовують всі наявні резерви. Зокрема, десантників і свіжі мобілізовані війська, які використовуються в якості прикриття.

"Кадрові частини вони намагаються не кидати на штурм, бережуть для якихось своїх цілей. Підрозділи відводяться ті, що зазнають втрат, на їх місце заходять інші. Але новим підрозділам потрібен певний час для звикання до обстановки, планування і потім вони починають діяти, але не все в них вдається. На штурми ходять майже безуспішно", - пояснив речник, додавши, що росіяни намагаються убезпечити свої логістичні шляхи та не дозволити українським військам максимально наближатися до азовського узбережжя.

За словами Штупуна, російські окупанти докладають багато зусиль, аби захопити Мар’їнку, яка має символічне значення для пропагандистів.

"Там ворог з усіх боків шукає слабкі місця, продовжує атакувати довкола Авдіївки південніше і північніше. Мар’їнку він штурмує весь час, щоденно 10-15, інколи до 20 атак доходить, тому як я зазначав, їм потрібно показати через пропаганду, що вони взяли місто. А Мар’їнка досить символічна, вони вже майже 9 років не можуть її взяти", - зазначив Штупун.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели зустріч з командувачами бригад оперативно-стратегічного угруповання "Таврія". Учасники наради погодили послідовність кроків з урахуванням змін оперативної обстановки на фронті.

У свою чергу відомий український режисер, колишній в'язень Кремля, а нині ‒ боєць ЗСУ Олег Сенцов розповів про жорстокі бої в рамках контрнаступу ЗСУ на півдні країни.

Також раніше в.о. обов'язки директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що на півдні підрозділи "Гвардії наступу" України просунулися вглиб оборони росіян.

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