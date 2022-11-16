"Дійдуть до Лисичанська": РФ вже перекинула війська з Херсона на Донбас - експерт

Російських окупантів перекинули з Херсона на Донбас / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

15 тисяч російських окупантів відступили з правого берега Дніпра в Херсонській області, їх вже перекинули на Донбас. Там вони намагаються посилити свій тиск на українських захисників. Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі Freedom.

Він переконує, що окупанти більшою мірою пішли до Маріуполя.

"Зараз у Маріуполі проводять доукомплектування цього корпусу, це 15 тисяч переважно ВДВшників, сил морської піхоти, спеціальних операцій та частин головного управління розвідки Міноборони РФ. Це Бойові штурмові частини, їх починають перекидати на схід країни", - сказав експерт.

Зараз на фронті існує кілька "гарячих точок" - район Вугледара, Павлівки, Авдіївки, Соледара і Бахмута.

"Павлівка - дуже потужні бої там йдуть, завдання №1 у цього корпусу, зокрема, взяти Павлівку, вийти на Вугледар, купірувати наш майбутній наступ на Волноваху з-під Вугледара і зайти в тил нашого Мар'їнського угруповання. Зараз великі бої йдуть в районі Авдіївки, стоїть завдання відсунути кілометрів на 30 від Донецька лінію фронту. І ті завдання, які виконують ПВК "Вагнера" в районі Бахмута і Соледара – ніхто не зняв", - сказав Світан.

На деяких напрямках українські військові "витримують вже в 2-3 рази більше вогневе навантаження, ніж було до виходу цього підрозділу на лівий берег".

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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