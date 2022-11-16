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Зеленський дав прес-конференцію: ключові тези про Польщу, білорусів і Путіна

16 листопада 2022, 22:18

Главред зібрав найважливіші заяви президента під час сьогоднішньої прес-конференції.

пресс-конференция Зеленского
Прес-конференція Зеленського / скриншот

Володимир Зеленський 16 листопада дав прес-конференцію українським журналістам. Розмова відбулася на тлі ракетного обстрілу росіян по критичній інфраструктурі України і інциденту у Польщі, де ракета поцілила у фермерів за кілька кілометрів від українського кордону. Зеленський заявив, що ракета російська, запропонував укласти новий Будапештський меморандум, а також прокоментував можливість переговорів з росіянами. Главред зібрав найважливіші заяви президента.

"Якщо ми переживемо цю зиму…"

Зеленський під час прес-конференції повідомив про революційну технологію, про яку Україна вже домовилася з США - будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важко доступних місцях.

"Це дійсно пілотний варіант, який пробили урядовці. Я поки не хочу говорити, що завтра запрацює ця модель по всій державі, бо сьогодні ми зайняті тим, як зробити так, щоби незалежно від того, куди потрапляє РФ, люди мали той чи інший обсяг електрики. Складна історія, починаючи із Запорізької атомної станції з вимкнення блоків, тому Україна проробила цікаву альтернативну систему постачання електрики", - розповів президент.

Натомість, за словами президента, держава намагається зберегти наявну систему енергетики.

"У нас наразі є два пріоритети: є паралельна мережа, яку ми розробили. І є пріоритет №1 - це відновлення того, що в нас є. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її точно переживемо, то ми переможемо у цій війні", - сказав Зеленський.

Про росіян

Журналісти запитали президента, яке може бути у Росії майбутнє. Зеленський відповів, що українцям слід перш за все думати про майбутнє власної держави і про власну безпеку.

"Якщо українцям буде нецікаве майбутнє Росії - для російського суспільства так буде спокійніше. Бо якщо хтось буде думати, як же їм відповісти за все це, і буде думати довго, для РФ це точно не в позитив. Авжеж, ми повинні зробити так, аби наші сусіди не мали більше змоги атакувати нас. Я думаю, що Росія збереже своє майбутнє якщо позбавиться тих політиків і політики агресії, яка у них зараз є. Вони не збережуть його в тому складі і впливі, який був, бо ми не збираємося програвати. Наслідки у них будуть", - наголосив Володимир Зеленський.

Будапештський меморандум 2.0

Зеленський під час розмови з журналістами запропонував підписати нову угоду з прописаними наслідками у разі агресії з гарантами Будапештського меморандуму, за винятком Росії.

"Давайте візьмемо коло гарантів Будапештського меморандуму, окрім Росії, ми, Україна, підпишемо з ними знов угоду, серйозну угоду з наслідками. І потім зробимо дзеркальний договір тих самих членів меморандуму, гарантерів, і Росії. Хай вони зроблять те саме, з наслідками. І так воно спрацює. І моя логіка була в тому, що є такі кроки і давайте так зробимо. Ви ж кажете, треба швидше, ви ж кажете, Росія хоче мир".

Про переговори: "лише публічно"

Зеленський заявив про те, що Путін вже готовий до прямих перемовин з ним. Але Київ, за словами президента, зацікавлений в іншому форматі перемовин

"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, тому що Росія веде публічну війну", - підкреслив Володимир Зеленський.

"Це була не наша ракета"

На територію Польщі впала саме російська ракета, заявив президент - у нього навіть немає сумнівів з цього приводу.

"Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є", – сказав Зеленський.

Про наступ з Білорусі

Зеленський вважає, що сенсу в наступі на Україну у білорусів немає, як і бажання. Зеленський зауважив, що після ракетних ударів, яких завдають війська РФ з території країни-сателіта, жодних контактів з міноборони Білорусі немає.

"Ми вважаємо, що на сьогодні у білорусів немає сенсу в наступі на територію нашої держави. А бажання суспільства - точно немає", - заявив він.

Коли повертатися з-за кордону

Президент вважає, що поки повертатися до України є небезпечно, однак він не може заборонити людям повертатися додому.

"Спонукати повертати людей - це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, - це особиста відповідальність. Це особисті речі. Я не можу так сказати: "Повертайтеся!". Якби українське небо було повністю або на 90% захищене, ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють. На сьогодні я не можу надати гарантій, що наші повітряні сили захистять на 90-95%, бажано - на 100%", - наголосив він.

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Володимир Зеленський
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