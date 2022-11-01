"Шанси на звільнення Криму зростають щодня": Жданов озвучив сценарій

Шанси на звільнення Криму зростають щодня – Жданов/ скрин, УНИАН

Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього повинна бути ліквідація Кримського моста. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю "Обозревателю".

"Сьогодні ми демонструємо, що можемо завдавати вогневих ударів і по території Криму. А це означає, що шанси на його звільнення силовим шляхом зростають щодня", – заявив експерт.

Українській армії потрібно буде створити спеціальне угруповання, яке займатиметься проведенням успішної операції зі звільнення півострова. Це угруповання буде потрібно забезпечити необхідними силами і засобами.

Знищення Кримського мосту стане найважливішим кроком, який допоможе у подальшому звільненні окупованого півострова.

Жданов зазначив, що нещодавнє пошкодження Кримського моста уже утруднило російським загарбникам перекидання у Крим техніки та особового складу.

"Навіть сьогодні у зв'язку з пошкодженнями на Кримському мосту, які влаштували добрі люди, не знаємо, як у ворога утруднений рух військових ешелонів та перекидання техніки. Особовий склад вони перекидають, а техніку та боєприпаси не можуть", – пояснює експерт.

Такий стан справ сильно позначився на боєздатності російських окупантів на півдні України.

Жданов наголосив, що спочатку українські військові повинні звільнити південь нашої держави від загарбників. Зараз на Херсонському напрямку йде позиційна війна. Захисники України наносять вогневі удари по противнику, проте поки що нашій державі недостатньо сил і засобів, щоб піти в наступ.

Звільнення Криму

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити лише військовим шляхом. Він зазначив, що це може відбутися у наступному році, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення Україною Криму означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Кримський півострів отримає серйозні можливості для розвитку, яких він позбувся після окупації Росією. Києву для реалізації своїх планів потрібна вагома оборонна, фінансова та санкційна підтримка з боку Європи.

У той же час політтехнолог Михайло Шейтельман зазначав, що Кремль намагається знайти модель виходу з війни проти України і вивчає різні можливості. Влада РФ хоче провести секретне опитування щодо того, "чи готові росіяни віддати Крим", і чи потрібно воювати з Києвом за півострів. В РФ вже бачать, що військовий сценарій битви за Кримський півострів стає реальністю.

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